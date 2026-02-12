Canicattì Sicilia | crisi idrica senza precedenti cittadini esasperati e rete colabrodo sotto la lente di Mattino 5

La crisi idrica a Canicattì non si ferma. I cittadini sono esasperati, le fontane rimangono secche e le perdite nella rete di distribuzione sono sotto gli occhi di tutti. Questa mattina, Mattino 5 ha acceso i riflettori sulla situazione, evidenziando le difficoltà di una Sicilia che lotta contro la sete. La situazione rimane critica e i residenti chiedono interventi urgenti.

Canicattì a Secco: La Crisi Idrica Sotto i Riflettori di Mattino 5 e le Ferite di una Sicilia Assetata. Canicattì, piccolo centro in provincia di Agrigento, è da giorni al centro di una crisi idrica che ha varcato i confini locali, approdando sulle reti nazionali grazie all'esposizione offerta dalla trasmissione Mattino 5. I cittadini denunciano interruzioni prolungate della fornitura, una rete obsoleta e costi elevati per rifornimenti privati, aggravati dalle recenti condizioni meteorologiche avverse che colpiscono la Sicilia. La Denuncia in Diretta e la Rabbia dei Cittadini. La diretta di Mattino 5 ha amplificato la frustrazione di decine di residenti, costretti a convivere con una situazione definita insostenibile.

