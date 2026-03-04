Accoltellato in strada | corsa al Pellegrini È in pericolo di vita

Un uomo è stato accoltellato in strada a Napoli e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. La polizia è intervenuta sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione e ha portato il ferito, che non aveva documenti con sé, in condizioni critiche. La vittima si trova in imminente pericolo di vita a causa delle ferite riportate durante l’aggressione.

La polizia a Napoli è stata chiamata al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, per la segnalazione di un uomo, privo di documenti, portato dai sanitari del 118 in imminente pericolo di vita perché vittima di un'aggressione. Da una prima ricostruzione di fatti è emerso che l'uomo, poco prima, a.

