Due aggressioni nella zona di Termini | uomo in fin di vita e rider ferito Caccia all' uomo in corso

Nella zona di Termini si sono verificati due episodi di violenza nel breve intervallo di un'ora. Un uomo è rimasto gravemente ferito e si trova in condizioni critiche, mentre un rider è stato ferito durante un episodio di aggressione. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare e fermare i responsabili.

