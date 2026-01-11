Due aggressioni nella zona di Termini | uomo in fin di vita e rider ferito Caccia all' uomo in corso
Nella zona di Termini si sono verificati due episodi di violenza nel breve intervallo di un'ora. Un uomo è rimasto gravemente ferito e si trova in condizioni critiche, mentre un rider è stato ferito durante un episodio di aggressione. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare e fermare i responsabili.
Due violente aggressioni nella zona della stazione Termini nel giro di un'ora: un uomo è in fin di vita e un rider è rimasto ferito a seguito di un brutale pestaggio. Sabato sera di violenze nell’area nei pressi del principale scalo ferroviario di Roma. Forse, secondo il sospetto della polizia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Uomo aggredito alla stazione Termini, è in fin di vita: quattro bloccati dalla polizia
Leggi anche: Sparatoria in via della Roggia, 4 persone ferite: un 23enne e un 38enne ricoverati in ospedale, uno è in fin di vita. Caccia all'uomo
Caccamo, due ubriachi aggrediscono carabinieri e sanitari del 118: arrestati; Emilio Valdez Velazco, la stretta al collo per stordire le vittime e violentarle: due aggressioni identiche prima di Aurora Livoli (ma....
Aperitivo della Vigilia, due aggressioni ad Avellino: denunciati un 25enne e un minorenne - Due episodi di violenza si sono verificati nel pomeriggio del 24 dicembre in città, durante i festeggiamenti legati al cosiddetto “Aperitivo della Vigilia”. irpiniaoggi.it
https://www.fanpage.it/milano/notte-di-aggressioni-liti-e-risse-a-milano-a-capodanno-un-uomo-accoltellato-in-zona-wagner/ - facebook.com facebook
#Capodanno Maranza a #Roma: zona Colosseo off-limits tra risse e aggressioni #1gennaio #iltempoquotidiano x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.