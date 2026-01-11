Due aggressioni nella zona di Termini | uomo in fin di vita e rider ferito Caccia all' uomo in corso

Da romatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Termini si sono verificati due episodi di violenza nel breve intervallo di un'ora. Un uomo è rimasto gravemente ferito e si trova in condizioni critiche, mentre un rider è stato ferito durante un episodio di aggressione. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare e fermare i responsabili.

Due violente aggressioni nella zona della stazione Termini nel giro di un'ora: un uomo è in fin di vita e un rider è rimasto ferito a seguito di un brutale pestaggio. Sabato sera di violenze nell’area nei pressi del principale scalo ferroviario di Roma. Forse, secondo il sospetto della polizia. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

