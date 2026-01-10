Accadde oggi | 10 gennaio Giulio Cesare varca il Rubicone

Il 10 gennaio 49 a.C., Giulio Cesare attraversò il Rubicone, un evento che segnò l'inizio di una fase decisiva nella storia romana. Secondo la tradizione, poco prima del passaggio Cesare pronunciò “Alea iacta est”, simbolo di una scelta irrevocabile. Quel giorno rappresentò un momento cruciale nel percorso politico e militare di Cesare, con ripercussioni che avrebbero influenzato il destino di Roma e del suo impero.

Secondo la tradizione, fu poco prima del leggendario passaggio che pronunciò una delle sue celeberrime locuzioni: "Alea iacta est" La mattina del 10 gennaio 49 a.C. Giulio Cesare raggiunte le sue coorti, attraversando il Rubicone a poca distanza da Rimini, la romana Ariminum.

