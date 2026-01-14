Abruzzo prima in Italia con 24 Comuni Plastic Free nel 2026 ora c' è anche Montesilvano

L’Abruzzo si distingue nuovamente nel 2026 come la regione italiana con il maggior numero di Comuni Plastic Free, con 24 amministrazioni riconosciute da Plastic Free Onlus. Tra queste, si aggiunge anche Montesilvano, confermando l’impegno del territorio nella lotta contro la plastica monouso. Questo riconoscimento testimonia l’attenzione delle amministrazioni locali verso pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente, rafforzando il ruolo dell’Abruzzo come esempio di buona gestione ambientale.

