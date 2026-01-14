Abruzzo prima in Italia con 24 Comuni Plastic Free nel 2026 ora c' è anche Montesilvano
L’Abruzzo si distingue nuovamente nel 2026 come la regione italiana con il maggior numero di Comuni Plastic Free, con 24 amministrazioni riconosciute da Plastic Free Onlus. Tra queste, si aggiunge anche Montesilvano, confermando l’impegno del territorio nella lotta contro la plastica monouso. Questo riconoscimento testimonia l’attenzione delle amministrazioni locali verso pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente, rafforzando il ruolo dell’Abruzzo come esempio di buona gestione ambientale.
L’Abruzzo anche per il 2026 si conferma la regione con il maggior numero di Comuni Plastic Free in Italia: sono 24, infatti, le amministrazioni che hanno superato la valutazione di Plastic Free Onlus e che otterranno il prestigioso riconoscimento riservato agli enti locali più virtuosi nella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Comuni italiani sempre più Plastic Free, in Abruzzo quelli più virtuosi
Leggi anche: A che punto siamo con la plastica? Quasi 8000 comuni italiani si candidano al Plastic Free 2026
Storie, miti e leggende dei castelli d’Abruzzo; Dopo le festività al via la prima tornata di scioperi 2026. Aerei, bus, tram e treni: undici giorni di proteste; Venduti a Pescara due biglietti vincenti da 100mila euro della Lotteria Italia, altri premi in Abruzzo; Scioperi trasporti, dopo le festività al via la prima tornata di proteste: dove e quando.
Abruzzo prima in Italia per Comuni Plastic Free 2026: 24 amministrazioni premiate - L’Abruzzo si conferma la Regione con il maggior numero di Comuni Plastic Free in Italia: 24 le amministrazioni che superano la valutazione ... laquilablog.it
Abruzzo prima in Italia con 24 Comuni Plastic Free nel 2026, ora c'è anche Montesilvano - Quattro, tra cui Pescara, i comuni della provincia che ottengono la valutazione positiva. ilpescara.it
Plastic Free 2026, Abruzzo prima in Italia con 24 comuni virtuosi - L’Abruzzo consolida la propria leadership nazionale nelle politiche ambientali e si conferma anche per il 2026 la Regione con ... abruzzolive.it
Calcio (Coppa Abruzzo Prima Categoria): Val di Sangro-Casolana 0-4 https://www.abruzzowebtv.it/sz=3200,1,10,0,29735 facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.