L' Abruzzo prima in Italia con 24 Comuni plastic free

L’Abruzzo si conferma regione leader in Italia per il numero di Comuni Plastic Free, con 24 amministrazioni che hanno superato la valutazione della onlus dedicata alla lotta contro l’inquinamento da plastica. Dal 2019, questa iniziativa promuove pratiche sostenibili e sensibilizza le comunità locali sull’importanza di ridurre l’uso della plastica, contribuendo a tutelare l’ambiente e migliorare la qualità della vita.

