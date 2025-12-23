Gatto smarrito in zona via Medaglie d' Oro | l' appello di due lettori

Scrive il segnalante: “Il gatto, giovane trovatello e da poco addomesticato, è buono, ma diffidente verso gli estranei. Avvicinarsi con cautela per non spaventarlo. Non è chippato, non è castrato, è di stazza media. Chiunque lo trovasseavvistasse, è pregato di avvisarci: Vittoria 324 8138166 -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

