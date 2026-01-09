Apprensione per Leon gatto smarrito da tre giorni | Si offre ricompensa
Una lettrice segnala lo smarrimento del suo gatto, Leon, avvenuto tre giorni fa. Insieme alla comunicazione, viene offerta una ricompensa per favorire il suo ritrovamento. Si invita chiunque abbia informazioni a contattare i riferimenti indicati, contribuendo così a ritrovare il felino e a rassicurare la proprietaria.
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice, che denuncia lo smarrimento del suo amato gatto Leon.Chiedo aiuto per cercare il mio gatto smarrito il 6 gennaio nei pressi del carcere, via Pompeo a Brindisi. Lo sto cercando incessantemente notte e giorno ma non riesco a trovarlo.Leon è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
