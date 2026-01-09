Apprensione per Leon gatto smarrito da tre giorni | Si offre ricompensa

Una lettrice segnala lo smarrimento del suo gatto, Leon, avvenuto tre giorni fa. Insieme alla comunicazione, viene offerta una ricompensa per favorire il suo ritrovamento. Si invita chiunque abbia informazioni a contattare i riferimenti indicati, contribuendo così a ritrovare il felino e a rassicurare la proprietaria.

