AAA WWE | Dominik Mysterio perde la sfida con Rey il padre lo infortuna nel main event
Dominik Mysterio ha riportato un infortunio alla spalla durante l’evento AAA Guerra de Titanes, tenutosi sabato notte a Guadalajara. L’incidente è avvenuto nei minuti finali del main event che lo vedeva in coppia con El Grande Americano contro suo padre Rey Mysterio e Rey Fenix. L’infortunio durante la DDT di Rey Mysterio. Secondo quanto riportato da Bryan Alvarez, Dominik si sarebbe fatto male eseguendo la DDT inflitta dal padre verso la fine dell’incontro. “Dom si è infortunato alla spalla ricevendo la DDT dal padre nel finale del main event di stasera”, scrive Alvarez. “Da come è atterrato, credo si tratti probabilmente di una separazione della spalla, che a seconda della gravità potrebbe essere un infortunio di breve durata oppure, nel peggiore dei casi, richiedere un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
