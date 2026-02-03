Scia fuori pista e provoca slavina di 20 metri polizia lo salva e poi denuncia per disastro colposo

Uno sciatore nel Bellunese ha causato una slavina di 20 metri mentre scendeva fuori pista. La polizia lo ha salvato, poi lo ha denunciato per disastro colposo. Ora rischia una denuncia formale per aver messo in pericolo se stesso e gli altri.

Uno sciatore è stato denunciato per disastro colposo dopo aver provocato una slavina di 20 metri fuori pista nel Bellunese. Salvato dalla Polizia di Stato, l'episodio evidenzia l'importanza di rispettare regole e sicurezza sulle piste.

