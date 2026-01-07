inaugurato il bosco dei gelsi dedicato ai bambini nati nel 2024

Il Comune di Pisa ha inaugurato il “Bosco dei Gelsi”, un’area urbana dedicata ai bambini nati nel 2024. L’evento si è svolto in occasione della festa dell’Epifania, con l’obiettivo di creare uno spazio verde che possa rappresentare un patrimonio per le future generazioni. Il bosco si inserisce nel progetto di valorizzazione ambientale e di promozione della sostenibilità nel contesto cittadino.

In occasione della festa dell’Epifania, il Comune di Pisa ha inaugurato ieri mattina un nuovo bosco urbano dedicato simbolicamente ai nuovi nati dell’anno 2024. Quest’anno i 100 nuovi alberi sono stati piantumati nell’area verde di via Umberto Viale a Cisanello, dando vita al “Bosco dei Gelsi”. Il Sindaco Michele Conti e l’assessore al verde urbano Virginia Mancini hanno salutato il nuovo bosco insieme alle famiglie dei piccoli. Nell’area a verde, dedicata ai 549 bambini nati, sono stati piantumati 100 alberi di 5 specie arboree diverse: gelso bianco e nero, acero, platano e prunus da fiore. "I 100 nuovi alberi che piantiamo ogni anno – dichiara il sindaco Conti - sono simbolicamente dedicati ai bambini nati a Pisa nell’anno precedente e cresceranno nel tempo insieme a loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

