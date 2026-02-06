Da oggi a Udine è attivo uno sportello gratuito per chi ha subito truffe, raggiri o furti. Il Comune, insieme all’IRSS, ha aperto uno spazio di supporto legale e psicologico rivolto alle vittime di questi reati. Chi si trova in difficoltà può ora rivolgersi a questo servizio per ricevere aiuto e consigli pratici, senza dover sostenere costi.

© Udine20.it - Udine: attivo sportello di supporto legale e psicologico per le vittime di truffe, raggiri e furti

