Toscano Vietri e Lazzaro sulla Giornata del Ricordo | panchina per omaggiare le vittime delle Foibe

Questa mattina a Taranto è stata inaugurata una panchina tricolore per ricordare le vittime delle Foibe. La proposta arriva dal gruppo di Fratelli d’Italia, con la prima firmataria Tiziano Toscano, accompagnato da Giampaolo Vietri e Luca Lazzaro. La panchina si trova in una zona pubblica e rappresenta un gesto simbolico per mantenere vivo il ricordo di quella pagina dolorosa della storia italiana.

Tarantini Time Quotidiano Una panchina tricolore in memoria del 10 febbraio. Questa è la mozione depositata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia, la cui prima firmataria della proposta è la consigliera Tiziano Toscano, insieme al capogruppo Giampaolo Vietri e al consigliere Luca Lazzaro. L’iniziativa intende commemorare gli italiani del confine orientale infoibati nel secondo dopoguerra, costretti a fuggire dalle proprie terre di Istria, Fiumane e Dalmazia e ricordare la povera Norma Cossetto, torturata e uccisa. Con l’approvazione della mozione, la Giunta comunale si impegnerà a predisporre una panchina tricolore, così come già avvenuto in numerosi capoluoghi italiani. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Toscano, Vietri e Lazzaro sulla Giornata del Ricordo: panchina per omaggiare le vittime delle Foibe Approfondimenti su Foibe 10 febbraio “Giornata Mondiale in Memoria delle Vittime della Strada”: incontro con la Polizia a Vietri Giornata del ricordo delle vittime della strada, Rocca: "Lavoriamo per ridurre i numeri" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Foibe 10 febbraio Argomenti discussi: Fratelli d’Italia chiede chiarezza sul Piano Locale della Sicurezza Stradale; Rottamazione quinquies, Lazzaro (FdI) avverte: Taranto rischia di non recuperare oltre 30 milioni di tributi non riscossi; Lazzàro: Taranto non perda 30 milioni. Pressing sul Comune perché aderisca alla rottamazione; Taranto rischia di perdere 30 milioni di tributi non riscossi. Taranto, Fratelli d’Italia chiede chiarezza sul Piano Locale della Sicurezza Stradale: Serve un’azione concreta per fermare la strage silenziosa sulle nostre stradeTARANTO - I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia – Luca Lazzàro, Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano – hanno presentato un’interrogazione al Sindaco di Taranto per fare chiarezza sullo stato di av ... giornaledipuglia.com Taranto, sicurezza stradale: Fratelli d’Italia chiede tempi certi per il Piano LocaleFratelli d’Italia interroga il Sindaco di Taranto sul Piano Locale della Sicurezza Stradale: chiesti tempi, consegna e adozione del PLSS. pugliapress.org NON ANCORA APPROVATI I DOCUMENTI DI BILANCIO, FDI: PREOCCUPATI PER I TAGLI ALLA SPESA Di seguito il comunicato stampa di Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano, Luca Lazzaro del Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia al Comune di Taranto in merit facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.