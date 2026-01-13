Ha preso la cassa e li ha lasciati lì Crans-Montana la testimonianza choc sulla titolare in fuga

Una testimonianza emergente descrive una scena inquietante avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Secondo quanto riferito, una titolare avrebbe preso la cassa e abbandonato il locale, lasciando dietro di sé una situazione difficile. Questa testimonianza fornisce un'ulteriore prospettiva su quanto accaduto, contribuendo a chiarire i dettagli di un episodio che ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Esiste una testimonianza clamorosa su quanto accaduto nella drammatica notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Ed è il racconto raccolto da Quarta Repubblica, la trasmissione condotta da Nicola Porro. A parlare è un ristoratore del paese montano, ma non un ristoratore qualunque: è anche il marito di Nicole Bonvin Clivaz, la vicesindaca che nei giorni scorsi ha ammesso che “sui controlli c’è stata una mancanza, non li abbiamo fatti e ammettiamo di non averli fatti”. L’uomo spiega di aver incontrato una delle poche dipendenti del Constellation dei coniugi Moretti sopravvissuta al massacro, la quale gli avrebbe rivelato un dettaglio inquietante sulla presunta fuga di Jessica Moretti con la cassa, mentre il locale prendeva fuoco e si trasformava nella tomba di 40 ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

