Li ha lasciati all’improvviso Harry e Meghan brutta sorpresa di fine anno | nuovo addio

A fine anno, Harry e Meghan affrontano un nuovo cambiamento con l’uscita improvvisa di un membro del loro staff. La loro vita professionale continua a essere segnata da tensioni e riorganizzazioni, riflettendo le sfide di un percorso in evoluzione. Questo episodio si inserisce in un contesto di continui mutamenti, che influenzano il loro ruolo pubblico e le attività legate alla loro immagine.

La vita lavorativa attorno a Meghan Markle e al principe Harry continua a essere caratterizzata da tensioni e cambiamenti, come dimostra l’ennesima dimissione all’interno del loro staff. A lasciare l’incarico è una persona a loro vicina, responsabile delle comunicazioni della coppia, che si dimetterà ufficialmente solo nei primi giorni del 2026, ma che ha già annunciato la sua decisione. Si tratta dell’undicesima addetta stampa che lascia i duchi di Sussex in appena cinque anni, un numero che evidenzia le difficoltà che circondano il rapporto con il team della coppia. La notizia è stata riportata inizialmente da People e successivamente confermata da un portavoce della coppia: “Meredith Maines ha concluso il lavoro con i duchi del Sussex. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

