Nonostante sia prima in classifica, finora alla Vuelle non è mai riuscito di battere una delle squadre che la inseguono: ha perso nettamente a Rimini e di un soffio a Brindisi. E delle formazioni che oggi sono a 22 ha battuto a domicilio solo Fortitudo e Avellino, perdendo invece fra le mura amiche con Livorno all’esordio e con Cividale nell’ultima infrasettimanale. Perciò il test di Verona, che giunge a concludere il girone di andata, è significativo. Potrebbe confermare Pesaro in testa alla classifica e darle il titolo di campione d’inverno. Potrebbe, soprattutto, aumentare la consapevolezza della squadra di Leka di avere fra le mani potenzialità che alla vigilia nessuno sembrava accreditarle: "Concludiamo il girone di andata affrontando Verona, una delle formazioni più attrezzate per il salto di categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, grande attesa per il big-match: "A Verona servirà un prova sopra la media"

