Alcaraz-Medvedev oggi ATP Indian Wells 2026 | definito l’orario della semifinale! Dove vederla in tv e streaming

Oggi si gioca la semifinale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev al Masters 1000 di Indian Wells. L’incontro si svolgerà nella giornata di oggi, con l’orario già stabilito. La partita sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming, permettendo agli appassionati di seguire l’evento dal vivo. La sfida rappresenta una delle tappe principali del torneo.

Carlos Alcaraz affronterà Daniil Medvedev quest’oggi nella seconda semifinale del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano, lo spagnolo e il russo saranno i protagonisti di un incontro che metterà in palio un posto per la finale. I pronostici sono tutti per lo spagnolo, in passato già vincitore due volte di questo torneo, battendo proprio il russo in finale. Sarà interessante capire se il moscovita saprà disinnescare le giocate geniali di Alcaraz, accompagnato da una grande condizione fisica e da un rendimento altissimo con la combinazione servizio-dritto. Da dire però che Medvedev sembra aver ritrovato quello smalto che nelle ultime due stagioni aveva un po’ disperto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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