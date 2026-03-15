A che ora lo sci alpino oggi | startlist slalom Are e superG Courchevel tv streaming

Da oasport.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in Courchevel si disputano le gare di sci alpino con le startlist di slalom e superG. La giornata prevede le competizioni di slalom femminile e maschile, oltre alla prova di superG. Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva e disponibili in streaming, mentre gli organizzatori sperano in condizioni meteorologiche favorevoli che consentano agli atleti di competere al meglio.

L’auspicio è quello di poter assistere ad una giornata di gare nella quale il tempo accompagni le prestazioni degli atleti e non le condizioni. La Coppa del Mondo torna in pista: in programma lo slalom femminile di Are, il via delle due run è previsto alle 09:30 e alle 12:30, e il SuperG maschile di Courchevel, partenza prevista alle 10:45. In campo femminile il discorso relativo al trofeo di specialità è stato archiviato già da tempo grazie al dominio incontrastato di Mikaela Shiffrin: l’americana ha surclassato la concorrenza e ha chiuso i conti ampiamente in anticipo. Ancora aperta la lotta per la conquista della terza posizione che si contendono l’elvetica Wendy Holdener, l’austriaca Katharina Truppe, l’albanese Lara Colturi e l’americana Paula Moltzan. 🔗 Leggi su Oasport.it

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