Ecco gli orari delle gare di sci alpino di oggi: lo slalom speciale maschile di Adelboden si svolge alle 10:30 e alle 13:30, mentre il SuperG femminile di Zauchensee è previsto per le 12:00. Per seguire le competizioni, consultate la programmazione TV e gli streaming disponibili. Un appuntamento importante per gli appassionati di sport invernali, con una giornata dedicata alle discipline della Coppa del Mondo.

Nella domenica degli appassionati di sport invernali non può assolutamente mancare lo sci alpino. La Coppa del Mondo propone un menù succulento con lo slalom speciale maschile di Adelboden, le due manche si disputeranno alle 10:30 e alle 13:30, e il SuperG femminile di Zauchensee, partenza prevista alle 12:00. La Kuonisbergli rappresenta un esame impegnativo per gli interpreti dei pali stretti e potrà fornire certamente indicazioni significative sui rapporti di forza esistenti in una disciplina nella quale fin qui l’equilibrio ha regnato sovrano. Sono diversi e altrettanto autorevoli i candidati al successo di giornata: Braathen, Kristoffersen, Haugan, Noel, Meillard e McGrath. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Zauchensee e slalom Adelboden, tv, streaming

