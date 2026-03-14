A che ora lo sci alpino oggi | startlist gigante Are e SuperG Courchevel tv streaming

Oggi gli appassionati di sci alpino possono seguire le gare di gigante ad Are e di SuperG a Courchevel. Gli uomini si sfidano sulla pista di velocità, mentre le donne si concentrano sulle discipline tecniche. La startlist delle competizioni è stata pubblicata e sarà possibile seguire le prove in diretta sia in televisione che in streaming.

Gli uomini si cimentano ancora con il brivido della velocità, mentre le donne concedono nuovamente spazio alle discipline tecniche. La Coppa del Mondo di sci alpino si prepara a vivere un sabato che promette scintille: in programma lo slalom gigante femminile di Are, il via delle due run è previsto alle 10:00 e alle 13:00, e il SuperG maschile di Courchevel, partenza prevista alle 11:00. Marco Odermatt ha iniziato il fine settimana in terra francese nel migliore dei modi. Il terzo posto conquistato nella libera di ieri ha consegnato all’elvetico il successo matematico nella Coppa del Mondo generale e, complice l’uscita del connazionale Franjo von Allmen, anche il trionfo in quella di discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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