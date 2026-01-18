Il sindaco elogia il monaco eroico | Salvò gli ebrei dalla deportazione

In occasione della festa di San Mauro, patrono secondario della diocesi di Cesena-Sarsina, si celebra il millenario dell’Abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena. Questo importante sito benedettino rappresenta un patrimonio storico e spirituale della regione. Recentemente, il sindaco ha lodato il contributo di un monaco, ricordando il suo gesto eroico di aver salvato gli ebrei dalla deportazione, un esempio di coraggio e solidarietà.

Oggi, in occasione della festa di San Mauro, patrono secondario della diocesi di Cesena-Sarsina, sarà celebrato il millenario dell'Abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena, uno dei luoghi più significativi della spiritualità benedettina in Romagna. Alle 18i si terrà la celebrazione eucaristica, presieduta da padre Jeremias Schröder, abate primate dell'Ordine di san Benedetto. "L'Abbazia di Santa Maria del Monte – commenta il Sindaco Enzo Lattuca – è uno dei luoghi più antichi della nostra città a cui i cesenati sono profondamente legati. Da mille anni accompagna la storia di Cesena, ne custodisce la memoria e continua a essere un luogo vivo di spiritualità, cultura e accoglienza sal centro di iniziative che ne promuovono la centralità mettendo in primo piano la ricca collezione di ex voto".

