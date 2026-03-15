8 marzo | l’intersezionalità unisce donne e animali contro

Domenica 15 marzo 2026, alle 08:39, le piazze italiane sono ancora animate dalle voci di chi ha partecipato alle manifestazioni dell’8 marzo. In queste occasioni, si sono unite donne e attivisti per sostenere l’intersezionalità, un tema che collega diritti femminili e questioni ambientali. La mobilitazione ha visto coinvolti diversi gruppi che hanno portato in strada le proprie istanze.

Domenica 15 marzo 2026, alle ore 08:39, le piazze italiane risuonano ancora delle voci di chi ha preso parte alle manifestazioni dell’8 marzo. L’evento non è finito, ma il messaggio chiave emerso da quelle strade è l’intersezionalità, un concetto che lega insieme sessismo, razzismo e antispecismo in una rete di oppressione condivisa. Non si tratta solo di ricordare la Giornata internazionale della donna, ma di comprendere come le gerarchie sociali si intreccino tra loro. Chi aderisce all’antispecismo riconosce immediatamente questa connessione: la violenza contro gli animali non è un fatto isolato, ma parte di una struttura di dominio più ampia che include anche lo sfruttamento dei corpi femminili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 8 marzo: l’intersezionalità unisce donne e animali contro Articoli correlati 8 marzo: Unimore unisce due città per i diritti delle donneLa Giornata Internazionale della Donna, celebrata oggi 10 marzo 2026, ha l’Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore) organizzare un’iniziativa... Dalle piazze dell’8 marzo emerge una parola chiave: intersezionalità. Chi è antispecista la conosce benedi Roberta Marchi L’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, le piazze di molte città si sono riempite di persone. Aggiornamenti e notizie su 8 marzo l'intersezionalità unisce donne... Temi più discussi: Blog | Dalle piazze dell'8 marzo emerge una parola chiave: intersezionalità. Chi è antispecista la conosce bene; Io, mia madre e le alleanze per il femminismo: come si fa l’intersezionalità; 8 marzo, manifestazioni in tutta Italia: Non una festa, ma una lotta per i diritti di tutte; Bollettino della viabilità n. 26 - 8.3.2026. Perché l’8 marzo è la Giornata internazionale della donnaL’8 marzo è per molti la festa della donna, ma è più corretto chiamarla col suo nome ufficiale: Giornata internazionale della donna. Oltre che una celebrazione dell’importanza dei diritti delle donn ... ilpost.it Se il femminismo esclude allora non è femminismo: perché l’8 marzo deve essere intersezionaleL’8 marzo, la Giornata internazionale della donna, è (o dovrebbe essere) di tutte. Delle donne, certo. Anche di quelle donne che appartengono a categorie marginalizzate, spesso invisibilizzate e ... quotidiano.net A #Firenze, in via del Gioiello fino al 27 marzo (sabati e domeniche esclusi) saranno effettuate le potature di alberi. Sarà istituito un divieto di transito tra via Pietro Dazzi e via dell’Osservatorio. #viabiliFI #IF x.com Buongiorno, ecco la prima pagina di oggi, domenica 15 marzo facebook