8 marzo | Unimore unisce due città per i diritti delle donne

Da ameve.eu 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 marzo 2026, l’Università di Modena e Reggio Emilia ha organizzato un evento in occasione della Giornata Internazionale della Donna, coinvolgendo entrambe le città. La celebrazione si è svolta in più sedi, con attività e iniziative dedicate ai diritti delle donne e alla promozione dell’uguaglianza. L’evento ha visto la partecipazione di studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni locali.

La Giornata Internazionale della Donna, celebrata oggi 10 marzo 2026, ha l’Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore) organizzare un’iniziativa multisede a Modena e Reggio Emilia. L’evento ha riunito studentesse, studenti, docenti e cittadini per discutere diritti conquistati e sfide rimanenti, con particolare sul lavoro femminile e le pari opportunità. L’appuntamento si è svolto contemporaneamente presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali a Modena e nell’Aula Magna Manodori di Palazzo Dossetti a Reggio Emilia, registrando una partecipazione massiccia in entrambe le sedi. Le riflessioni hanno coperto la storia dell’8 marzo, l’impatto dei conflitti attuali e il ruolo dei media nella narrazione pubblica sulle donne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

8 marzo unimore unisce due citt224 per i diritti delle donne
© Ameve.eu - 8 marzo: Unimore unisce due città per i diritti delle donne

Articoli correlati

Laura Morante ‘In viaggio per i diritti delle donne’ per l’8 marzoUna lettura e un accompagnamento musicale del Coro Femina,in un appuntamento che unisce parole e musica a Palazzo Strozzi Sacrati Il programma...

8 marzo, a Firenze 'In viaggio per i diritti delle donne' con Laura MoranteFirenze, 6 marzo 2026 - Un evento nella mattinata di domenica 8 marzo per rinnovare l'impegno della Regione Toscana nel promuovere i diritti e la...

Altri aggiornamenti su 8 marzo Unimore unisce due città per i...

Discussioni sull' argomento 8 marzo 2026: tutte le iniziative in programma a Reggio Emilia; Paolo Trande rappresenta l’Assemblea legislativa al convegno 8 marzo: storia, significati e futuro di Unimore; Unimore per il Servizio Civile Ambientale, al via il primo progetto.

8 marzo: storia, significati e futuro: evento Unimore per la Giornata internazionale della donnaL’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia promuove l’iniziativa 8 marzo: storia, significati e futuro, in programma lunedì 9 marzo, dalle ore 10.00 alle 13.30, in modalità multisede e simul ... sassuolo2000.it

Trova facilmente notizie e video collegati.