Il 10 marzo 2026, l’Università di Modena e Reggio Emilia ha organizzato un evento in occasione della Giornata Internazionale della Donna, coinvolgendo entrambe le città. La celebrazione si è svolta in più sedi, con attività e iniziative dedicate ai diritti delle donne e alla promozione dell’uguaglianza. L’evento ha visto la partecipazione di studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni locali.

La Giornata Internazionale della Donna, celebrata oggi 10 marzo 2026, ha l’Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore) organizzare un’iniziativa multisede a Modena e Reggio Emilia. L’evento ha riunito studentesse, studenti, docenti e cittadini per discutere diritti conquistati e sfide rimanenti, con particolare sul lavoro femminile e le pari opportunità. L’appuntamento si è svolto contemporaneamente presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali a Modena e nell’Aula Magna Manodori di Palazzo Dossetti a Reggio Emilia, registrando una partecipazione massiccia in entrambe le sedi. Le riflessioni hanno coperto la storia dell’8 marzo, l’impatto dei conflitti attuali e il ruolo dei media nella narrazione pubblica sulle donne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 8 marzo: Unimore unisce due città per i diritti delle donne

