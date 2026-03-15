In occasione dell’8 marzo, molte piazze italiane si sono riempite di persone che hanno partecipato a manifestazioni e cortei. Tra i temi più citati durante le proteste, si è parlato spesso di intersezionalità, parola chiave in diversi discorsi e cartelli. La giornata ha visto coinvolte varie realtà e gruppi che hanno portato avanti le proprie rivendicazioni. La presenza di partecipanti di diverse età e provenienze ha caratterizzato le manifestazioni in molte città.

di Roberta Marchi L’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, le piazze di molte città si sono riempite di persone. Donne, ma anche uomini, sono scesi in strada per protestare contro la violenza di genere, le disuguaglianze ancora diffuse e una società che continua a reggersi su strutture patriarcali. Anche quest’anno cortei e manifestazioni hanno ricordato che il femminismo non è una questione del passato, ma una lotta viva e necessaria. Molte di noi erano in piazza. E proprio da quelle piazze emerge con sempre maggiore forza una parola chiave dei movimenti contemporanei: intersezionalità. L’idea che le diverse forme di oppressione non agiscano da sole, ma si intreccino tra loro e si rafforzino a vicenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalle piazze dell’8 marzo emerge una parola chiave: intersezionalità. Chi è antispecista la conosce bene

Articoli correlati

"Chi non conosce la nostra storia stia zitto". La venezuelana che smonta le piazze pro MadTra le tante testimonianze di chi ha sofferto a causa del regime di Maduro, una è diretta a tutti gli italiani inviperiti per il crollo del dittatore...

Leggi anche: Genova, operaio muore schiacciato da un macchinario, la Cisl: ‘Una parola chiave: responsabilità’

Contenuti e approfondimenti su Dalle piazze dell'8 marzo emerge una...

Discussioni sull' argomento Blog | Dalle piazze dell'8 marzo emerge una parola chiave: intersezionalità. Chi è antispecista la conosce bene; 8 marzo, il grido dalle piazze Basta guerra e patriarcato; 8 marzo, manifestazioni in tutta Italia: Non una festa, ma una lotta per i diritti di tutte; Argentina, Colombia e Messico: il transfemminismo latinoamericano in piazza l’8 marzo - Unimondo.

8 marzo: con Aism torna Gardensia in 5mila piazze d’Italia(Adnkronos) – In occasione della Giornata internazionale della donna, gardenie e ortensie tornano dal 6 all’8 marzo in 5mila piazze d’Italia con la storica campagna di informazione e raccolta fondi ‘G ... pianetagenoa1893.net

Solo chi ha la cittadinanza italiana potrà aspirare a fare carriera politica e rivestire le più alte cariche istituzionali dello Stato e di Regione. Lo prevede la proposta di legge costituzionale presentato dai deputati leghisti Andrea Barabotti, Gianangelo Bof, Laura facebook

Oscar 2026, il peso della politica sul cinema: ecco chi può vincere negli Usa in guerra x.com