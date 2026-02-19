Operaio di 38 anni ucciso in strada | il colpo alla schiena davanti casa è caccia al killer
Tonino Pireddu, 38 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre tornava a casa a Orani, in provincia di Nuoro. La causa dell’omicidio sembra essere un conflitto precedente, poiché il colpo è stato esploso alla schiena davanti alla porta di casa, sotto gli occhi della fidanzata. La vittima stava percorrendo la strada principale quando è stato colpito. La polizia sta cercando il responsabile, che si è dato alla fuga immediatamente dopo il fatto. La comunità è sotto choc per quanto accaduto.
Il delitto è avvenuto nel centro di Orani, in provincia di Nuoro. La vittima è Tonino Pireddu, freddato mentre tornava verso la sua auto per prendere un oggetto che aveva dimenticato. Alcuni mesi fa la sua vettura era stata data alle fiamme, ma non è chiaro se i due episodi siano collegati Omicidio a Orani, in provincia di Nuoro, Un uomo di 38 anni, Tonino Pireddu, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre faceva rientro nella sua abitazione insieme alla fidanzata. Il delitto è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 18 febbraio, poco dopo le 22: l'operaio è stato raggiunto da almeno un colpo alla schiena, che non gli ha lasciato scampo.
Argomenti discussi: Agguato a Orani, operaio di 38 anni ucciso davanti a casa: paese sotto choc; Tonino Pireddu, 38 anni, ucciso a colpi d'arma da fuoco: omicidio a Orani; Omicidio a Orani: la vittima è Tonino Pireddu, 38 anni; Shock a Orani, 38enne freddato a colpi d’arma da fuoco davanti a casa sua.
Operaio ucciso nella notte a colpi di arma da fuoco: aveva 38 anniAgguato nella notte in provincia di Nuoro, in Sardegna, dove un operaio di 38 anni è stato ucciso davanti a casa a colpi di arma da fuoco. Si indaga per omicidio. Un omicidio a sangue freddo nella ... notizie.it
Ieri sera Tonino Pireddu, operaio di 38 anni originario di Orani, è stato freddato a colpi d’arma da fuoco sull’uscio di casaSecondo i carabinieri del comando provinciale di Nuoro, quello di Orani sarebbe un agguato in piena regola avvenuto nella parte alta di corso Italia, in pieno centro storico. notiziariofinanziario.com
Omicidio nella tarda serata nel centro di Orani, dove un uomo è stato freddato a colpi d’arma da fuoco davanti alla sua abitazione, in corso Italia. La vittima si chiamava Tonino Pireddu, 38 anni, operaio della ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. Il kill facebook