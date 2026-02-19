Operaio di 38 anni ucciso in strada | il colpo alla schiena davanti casa è caccia al killer

Tonino Pireddu, 38 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre tornava a casa a Orani, in provincia di Nuoro. La causa dell’omicidio sembra essere un conflitto precedente, poiché il colpo è stato esploso alla schiena davanti alla porta di casa, sotto gli occhi della fidanzata. La vittima stava percorrendo la strada principale quando è stato colpito. La polizia sta cercando il responsabile, che si è dato alla fuga immediatamente dopo il fatto. La comunità è sotto choc per quanto accaduto.

Il delitto è avvenuto nel centro di Orani, in provincia di Nuoro. La vittima è Tonino Pireddu, freddato mentre tornava verso la sua auto per prendere un oggetto che aveva dimenticato. Alcuni mesi fa la sua vettura era stata data alle fiamme, ma non è chiaro se i due episodi siano collegati Omicidio a Orani, in provincia di Nuoro, Un uomo di 38 anni, Tonino Pireddu, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre faceva rientro nella sua abitazione insieme alla fidanzata. Il delitto è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 18 febbraio, poco dopo le 22: l'operaio è stato raggiunto da almeno un colpo alla schiena, che non gli ha lasciato scampo.🔗 Leggi su Today.it

Ilaria Musella uccisa con una coltellata alla schiena, aveva 23 anni. È caccia al killer: la verità dalle telecamereUn pomeriggio di sangue a Napoli, dove Ilaria Musella di 23 anni è stata uccisa con una coltellata alla schiena.

Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena. «Scaricata davanti all'ospedale», caccia al fratelloUna ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è morta questo pomeriggio dopo essere stata colpita con una coltellata alla schiena.

