Depuratori nel mirino a Basicò | maxi intervento della Capitaneria bonifica completata dopo anni di criticità

A Basicò, la Capitaneria di Porto ha condotto un intervento di bonifica sui depuratori, concluso dopo anni di criticità. L’ispezione tecnica si è trasformata in un’ampia operazione ambientale, con implicazioni giudiziarie e un miglioramento nella tutela delle risorse idriche. L’intervento rappresenta un passo importante per garantire un approvvigionamento più sicuro e sostenibile nella zona.

Un'ispezione tecnica si è trasformata in una vasta operazione ambientale, con risvolti giudiziari e un risultato concreto sul fronte della tutela delle risorse idriche. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo, attraverso il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale, ha portato a.

