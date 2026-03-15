4 boschi in fiamme e multe per 7.000 euro | l' inizio d' anno nero per i monti bresciani

All'inizio dell'anno, i monti bresciani hanno registrato quattro incendi in diversi boschi, tra cui Tignale e Olzano, dove un incendio ha bruciato 800 metri quadrati di pineta. Contestualmente, sono state comminate multe per un totale di 7.000 euro. I roghi hanno coinvolto aree verdi e hanno portato a sanzioni amministrative, segnando un inizio di anno difficile per la regione.

Già 20 persone sanzionate in meno di tre mesi: le multe superano il totale del 2025. I numeri sono emersi durante un incontro dei Carabinieri Forestali incontrano con gli studenti a Casto L'incendio di Tignale, che solo quarantott'ore fa ha divorato 800 metri quadri di pineta a Olzano non è che l'ultimo campanello d'allarme di un'emergenza che non accenna a spegnersi. Mentre i volontari erano ancora impegnati a bonificare gli 800 metri quadri di territorio colpito nell'Alto Garda, i Carabinieri Forestali dei Nuclei di Idro e Gavardo hanno incontrato gli studenti di Casto per fare il punto su un'emergenza che, numeri alla mano, sta segnando un inizio d'anno particolarmente critico. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati Controlli sulla SS47, da inizio anno raggiunti circa 1000 euro di multe (c’entrano i mezzi pesanti)Nell’ambito di questa attività mercoledì mattina, 11 febbraio 2026, tre mezzi pesanti sono stati fermati e sottoposti a una verifica approfondita. Castelnovo ne’ Monti, coppia di anziani ruba 4.000 euro dal borsello dimenticato: incastrati dai videoDue denunce per furto aggravato per un episodio avvenuto presso un autolavaggio di Castelnovo ne’ Monti, dove una coppia di anziani è stata... Approfondimenti e contenuti su 4 boschi in fiamme e multe per 7 000... Discussioni sull' argomento INCENDIO IN VALSUSA: BOSCHI IN FIAMME, INTERVIENE L’ELICOTTERO; Come prevenire gli incendi dei boschi; Fiamme a Isone; Stabile di tre piani a fuoco nei boschi di Cervatto. Boschi in fiamme: non-prevenzione e altri nodiCi sono sette zeri e una recente legge, pensata male e applicata peggio, dietro l’emergenza incendi che sta devastando il Paese, soprattutto (ma non solo) al Sud, come non accadeva almeno da tredici ... avvenire.it Il Trentino-Alto Adige occupa il 4% del territorio italiano. Eppure da solo detiene il 56% di tutte le foreste certificate sostenibili del Paese. Non è un errore di calcolo. Secondo il Rapporto PEFC 2025, la regione conta 598.463 ettari di boschi gestiti secondo stan facebook A 100 anni dalla nascita dell'artista faentino la Casa Museo Boschi Di Stefano presenta la mostra "Carlo Zauli 1926-2026. Tra Faenza e Milano". Dal 13 marzo al 7 giugno casamuseoboschidistefano.it #MilanoMostre #MilanoCultura #Milano x.com