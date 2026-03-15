4 boschi in fiamme e multe per 7.000 euro | l' inizio d' anno nero per i monti bresciani

Da bresciatoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'inizio dell'anno, i monti bresciani hanno registrato quattro incendi in diversi boschi, tra cui Tignale e Olzano, dove un incendio ha bruciato 800 metri quadrati di pineta. Contestualmente, sono state comminate multe per un totale di 7.000 euro. I roghi hanno coinvolto aree verdi e hanno portato a sanzioni amministrative, segnando un inizio di anno difficile per la regione.

Già 20 persone sanzionate in meno di tre mesi: le multe superano il totale del 2025. I numeri sono emersi durante un incontro dei Carabinieri Forestali incontrano con gli studenti a Casto L'incendio di Tignale, che solo quarantott'ore fa ha divorato 800 metri quadri di pineta a Olzano non è che l'ultimo campanello d'allarme di un'emergenza che non accenna a spegnersi. Mentre i volontari erano ancora impegnati a bonificare gli 800 metri quadri di territorio colpito nell'Alto Garda, i Carabinieri Forestali dei Nuclei di Idro e Gavardo hanno incontrato gli studenti di Casto per fare il punto su un'emergenza che, numeri alla mano, sta segnando un inizio d'anno particolarmente critico. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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