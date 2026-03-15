30 anni dopo | Jessica Filianti 43 coltellate e la lotta

Il 14 marzo 1996 a Reggio Emilia, una ragazza di 17 anni è stata uccisa dall'ex compagno, che le ha inferto 43 coltellate. Sono passati trent'anni da allora e la vicenda rimane nel ricordo della comunità locale. La notizia di quella tragedia ha segnato profondamente la città e le persone coinvolte.

Il 14 marzo 1996, a Reggio Emilia, una giovane di diciassette anni ha perso la vita per mano del suo ex compagno. Trent’anni dopo quel tragico evento in via Buozzi, il ricordo di Jessica Filianti rimane vivo nella memoria collettiva locale. La madre, Giuliana Reggio, ha trasformato il dolore personale in un impegno costante per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. Dal dolore alla presa di coscienza collettiva. L’evento che segnò irreversibilmente la città di Reggio Emilia si verificò trent’anni fa, quando Luca Ferrari seguì la sua ex fidanzata fuori dalla scuola. L’aggressione avvenne nel cuore urbano, dove il giovane commise un atto di estrema brutalità infliggendo ben quarantatré coltellate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 30 anni dopo: Jessica Filianti, 43 coltellate e la lotta Articoli correlati Dopo 43 anni in cattedra, Sala saluta la maestra Roberta: festa a sorpresa in oratorioRoberta Gilardi ha salutato i suoi alunni dopo 43 anni di insegnamento nella scuola dell’infanzia “Monumento ai caduti” di Sala al Barro, frazione di... Uomo di 43 anni perde la vita dopo essere stato investito mentre attraversava l’autostrada in un tratto non segnalato.Un uomo di 43 anni è morto poco prima delle 4:00 nella notte tra il 1° e il 2 febbraio 2026, investito mentre tentava di attraversare a piedi... Tutti gli aggiornamenti su Jessica Filianti Temi più discussi: A Bosco di Scandiano un evento per i 30 anni dal femminicidio di Jessica Filianti; Trent'anni fa il femminicidio di Jessica Filianti, oggi a Bosco di Scandiano un evento per ricordarla; Trent’anni fa il femminicidio di Jessica Filianti Incontro per non dimenticare, con il libro Dopo la tua morte di Isabella Trovato; 30 anni fa l’ex fidanzato uccise Jessica Filianti. Aveva 17 anni. VIDEO. 30 anni fa l’ex fidanzato uccise Jessica Filianti. Aveva 17 anni. VIDEOREGGIO EMILIA – Il sorriso di una ragazza bellissima, la vitalità dei suoi 17 anni, una vita spezzata in modo atroce: sono passati 30 anni ma il ricordo è ancora vivo e presente, impossibile da cancel ... reggionline.com A trent’anni dal femminicidio di Jessica Filianti: un evento per ricordare e riflettereLa comunità di Reggio Emilia si prepara a ricordare Jessica Filianti, a trent’anni dal suo femminicidio. Un anniversario doloroso che diventa anche ... redacon.it Oggi a Bosco di Scandiano un evento per i 30 anni dal femminicidio di Jessica Filianti 24emilia.com/bosco-scandian… x.com