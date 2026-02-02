Uomo di 43 anni perde la vita dopo essere stato investito mentre attraversava l’autostrada in un tratto non segnalato

Questa notte un uomo di 43 anni ha perso la vita investito mentre attraversava a piedi l’autostrada A1, poco prima delle 4:00. È successo in un tratto non segnalato, vicino al casello di Modena Nord, in direzione di Milano. La scena è stata sconvolgente, e ora i rilievi sono in corso per capire cosa abbia spinto l’uomo a mettersi in quella situazione.

Un uomo di 43 anni è morto poco prima delle 4:00 nella notte tra il 1° e il 2 febbraio 2026, investito mentre tentava di attraversare a piedi l'autostrada A1, in direzione Milano, all'altezza della località Bruciata, vicino al casello di Modena Nord. Il tragico incidente si è verificato in un tratto non segnalato per l'attraversamento pedonale, caratterizzato da un intenso flusso di traffico anche durante le ore notturne. La vittima, che si trovava sulle quattro corsie della carreggiata, non ha potuto evitare l'impatto con un'Alfa Romeo che viaggiava a velocità elevata. Il conducente, un uomo di 47 anni, ha dichiarato di non aver visto il pedone in tempo, schermato dall'oscurità e dalla velocità del veicolo.

