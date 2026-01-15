Maltrattamenti alla compagna davanti alla figlia di tre anni quando arriva la polizia la minaccia di morte

Un episodio di violenza domestica si è verificato recentemente, coinvolgendo un uomo che ha maltrattato la propria compagna davanti alla figlia di tre anni. Alla presenza delle forze dell’ordine, il soggetto ha continuato a minacciare di morte la donna, anche attraverso messaggi sul telefono. La vicenda evidenzia la gravità delle violenze domestiche e la necessità di interventi tempestivi e adeguati per proteggere le vittime.

Strattoni e botte alla compagna. Poi le minacce di morte, con alcuni messaggi sul telefono quando ormai in casa era arrivata la polizia. Un uomo di 47 anni, cittadino italiano, è stato arrestato all'alba di giovedì 15 gennaio a Milano dagli agenti della questura. L'accusa è di maltrattamenti in.

