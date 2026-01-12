Robbie Williams ha condiviso le sue preoccupazioni sulla sensibilità di sua figlia Teddy, di 13 anni, e sulla sua crescente aspirazione alla fama. Durante un’intervista al BBC Radio 2, il cantante ha riferito che la ragazza, molto sensibile, si preoccupa di non riuscire a ottenere successo, mentre lui cerca di rassicurarla. Un momento di sincerità sulla genitorialità e sulle sfide di crescere in un mondo competitivo.

Robbie Williams ha qualche preoccupazione in casa. Il cantante ha parlato apertamente della paternità durante una intervista al BBC Radio 2 Breakfast Show di Scott Mills venerdì 9 gennaio, ammettendo che sua figlia Teddy di 13 anni, avuta con la moglie Ayda Field, è “disperatamente” alla ricerca della fama, ma che la sua natura “ipersensibile” lo preoccupa. Il cantante ha rivelato di aver ricevuto dalla figlia un messaggio alle due del mattino affermando di aver paura di sentirsi una nullità se non fosse diventata una cantante. Iniziando l’intervista, Scott ha chiesto a Robbie di una clip che mostra Teddy partecipare al riscaldamento vocale prima di uno dei suoi spettacoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia ha paura di non avere successo. Le ho detto ‘tesoro, sei una figlia di papà, ce la farai’. Mi preoccupa perché è molto sensibile”: così Robbie Williams

Leggi anche: La figlia 13enne di Robbie Williams debutta come attrice nel film "Tinsel Town": ecco perché il famoso papà le ha detto di sì, ma...

Leggi anche: Robbie Williams e il messaggio che la figlia Teddy, 13 anni, gli ha mandato: «Ha una voglia disperata di diventare famosa. Le ho risposto: “Amore, sei una nepo baby. Andrà tutto bene”»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Anna M.: “Mia figlia è scappata di casa per una festa e da allora non mi parla più”; Mel B: “Mia figlia fa paura quando guida”; Inseguite dopo una festa da 5 ragazzi, salvate da un tassista: Sono un padre, una poteva essere mia figlia; Rose Villain: «Un figlio? Sì, con Andy “non può venire sbagliato”. A volte ho paura del mio bagaglio di oscurità, ma con una persona così entusiasta della vita al mio fianco sono tranquilla.

Baby gang rapina e aggredisce altri minorenni. La mamma di una delle vittime: «Mio figlio non va più in centro, ha paura» - «Mio figlio è stato rapinato da quella banda di ragazzini una decina di giorni fa. ilgazzettino.it