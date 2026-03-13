Usura nel Casertano obbligo di dimora per un indagato

Un uomo è stato sottoposto all'obbligo di dimora nel Casertano dopo un'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Le autorità hanno contestato prestiti usurari con interessi che arrivano fino al 120% annuo. L’indagine ha portato all’emissione di un provvedimento restrittivo nei confronti dell’indagato.

Indagini della Guardia di Finanza coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere: contestati prestiti usurari con interessi fino al 120% annuo. Un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha portato all'esecuzione di una misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nei confronti di una persona gravemente indiziata di plurime condotte di usura in provincia di Caserta. L'operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, che hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura.