Usura al 120% | obbligo di dimora nel Casertano

Nel Casertano, la Guardia di Finanza ha avviato un’indagine che ha portato all’applicazione dell’obbligo di dimora per un uomo sospettato di aver praticato usura con tassi superiori al 120 per cento. L’operazione si è concentrata sulle attività di un soggetto considerato coinvolto in pratiche di prestito a condizioni illegali. La misura restrittiva è stata disposta dal giudice.

Nel cuore della provincia di Caserta, un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza ha portato all’applicazione dell’obbligo di dimora nei confronti di un uomo gravemente indiziato per attività usurarie. Le indagini, partite da una denuncia specifica, hanno messo in luce tassi d’interesse che sfioravano il 120% annuo, danneggiando più vittime sparse su diversi comuni della zona. L’intervento giudiziario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere segna un momento cruciale nella lotta contro l’economia sommersa, dimostrando come le autorità agiscano con decisione contro lo sfruttamento finanziario dei cittadini. La rete finanziaria illegale smontata dai militari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Usura al 120%: obbligo di dimora nel Casertano Articoli correlati Usura nel Casertano, obbligo di dimora per un indagatoIndagini della Guardia di Finanza coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere: contestati prestiti usurari con interessi fino al 120% annuo... Usura nel Casertano, obbligo di dimora per un indagato a MarcianiseIndagini della Guardia di Finanza coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere: contestati prestiti usurari con interessi fino al 120% annuo... Approfondimenti e contenuti su Usura al 120 obbligo di dimora nel... Temi più discussi: Usura con interessi fino al 120% annuo, obbligo di dimora per un indagato nel Casertano; Usura nel Casertano, obbligo di dimora per un indagato: tassi fino al 120% annuo su prestiti a privati; Teano, fermato dopo pedinamento dei finanzieri: in auto e a casa oltre mezzo chilo di droga; Tassi capestro fino al 120%, usuraio interrogato dai giudici: scatta l'obbligo di dimora. Usura nel Casertano, obbligo di dimora per un indagato: tassi fino al 120% annuo su prestiti a privatiScopri tutti i dettagli riguardo Usura nel Casertano, obbligo di dimora per un indagato: tassi fino al 120% annuo su prestiti a privati . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Usura fino al 120% nel casertano: scatta l’obbligo di dimora per un sospettatoCASERTA – I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno eseguito questa mattina un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di u ... casertace.net USURA NEL CASERTANO, TASSI FINO AL 120%: OBBLIGO DI DIMORA PER UN INDAGATO Prestiti con interessi usurari applicati in diversi comuni della provincia di Caserta. Indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla magistrato calabrese Pierpaol - facebook.com facebook