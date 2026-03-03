Un concorso di poesia senza confini

Il Premio internazionale centro Giovani e Poesia di Triuggio ha raggiunto la 35esima edizione con numeri da record. Il concorso di poesia, aperto a partecipanti di diversi paesi, ha registrato un alto numero di iscrizioni rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si svolge ogni anno nella cittadina e vede coinvolti numerosi autori, provenienti da varie parti del mondo, che inviano le loro opere.

Numeri da record per il Premio internazionale centro Giovani e Poesia di Triuggio giunto alla 35esima edizione. Il concorso, ideato e organizzato da Alessandro Villa, ha registrato una grandissima partecipazione di giovani poeti provenienti da 25 Paesi. Ben 734 i partecipanti che hanno inviato gli elaborati alla giuria che nei prossimi giorni dovrà decidere i vincitori delle varie categorie (Under 12, Under 13-17, Over 18, raccolte inedite, foto-poesia e Speciale Anmig). "Possiamo dire - ha affermato Alessandro Villa - che anche quest’anno abbiamo raccolto un notevole consenso a dimostrazione che la poesia suscita ancora interessi e passioni tra i giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

