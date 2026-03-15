25.000 sequestri | la polizia blocca merci pericolose

Nel Friuli-Venezia Giulia, la polizia locale ha effettuato più di 25.000 sequestri nel 2025, concentrandosi sul blocco di merci pericolose. Gli interventi hanno riguardato vari punti della regione, con l’obiettivo di prevenire rischi e tutelare la sicurezza pubblica. L’attività si è concentrata sulla verifica di carichi sospetti e sulla confisca di materiali che rappresentano potenziali pericoli.

Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, e specificamente nell’area di competenza della polizia locale, si è registrato un volume straordinario di interventi nel corso dell’anno 2025, con oltre 25.000 sequestri eseguiti dal Nucleo di polizia commerciale. Questi controlli hanno colpito trasversalmente diversi settori economici, dai giocattoli agli alimenti, evidenziando una vigilanza costante sulla conformità delle merci in circolazione. L’assessore comunale alla Sicurezza, Caterina de Gavardo, ha illustrato come queste azioni mirino a tutelare i diritti dei consumatori e a garantire la sicurezza dei prodotti venduti nei negozi e nei mercati locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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