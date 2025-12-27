Procede in auto coi fari spenti e la polizia lo ' blocca' | scoperti 25 chili di botti illegali | FOTO

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura di Caserta in occasione delle festività natalizie, la Polizia di Stato ha messo a segno un importante intervento contro il commercio abusivo di materiale pirotecnico. Nei giorni scorsi, infatti, i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

procede in auto coi fari spenti e la polizia lo blocca scoperti 25 chili di botti illegali foto

© Casertanews.it - Procede in auto coi fari spenti e la polizia lo 'blocca': scoperti 25 chili di botti illegali | FOTO

