Merci pericolose | viaggiare tranquilli con le Adr

Le merci pericolose come gas, batterie, prodotti combustibili e farmaci devono essere trasportate rispettando norme specifiche stabilite dall’Onu. Per garantire la sicurezza durante il viaggio, sono presenti regolamenti internazionali e personale qualificato che si occupa di gestire queste sostanze. Questi standard sono fondamentali per assicurare che il trasporto avvenga senza rischi per le persone e l’ambiente.

Gas, batterie, prodotti combustibili e farmaci. Norme Onu e personale specializzato garantiscono la sicurezza nei trasporti Esplosivi, gas, liquidi e solidi infiammabili, sostanze comburenti, tossiche e infettive, materiali radioattivi e sostanze corrosive. Queste sono le nove classi del «Libro arancio» dell’Onu – il titolo completo è «UN Recommendations on the transport of dangerous goods» - che si trovano alla base del trasporto delle merci pericolose, uno dei segmenti della logistica a cui l’opinione pubblica e i regolatori guardano con grande attenzione. Per definizione, il settore si occupa di movimentare materiali che, per natura chimica o fisica, possono costituire un rischio per la salute, la sicurezza pubblica, i beni o l’ambiente in caso di incidente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

