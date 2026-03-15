20 disegni di Michelangelo | il segreto della Sistina

Una ricercatrice indipendente ha annunciato di aver individuato venti nuovi disegni preparatori attribuiti a Michelangelo Buonarroti, collegati alla decorazione della Cappella Sistina. La scoperta riguarda schizzi e bozzetti che finora non erano stati riconosciuti come parte del lavoro dell’artista. I disegni sono stati trovati in archivi e raccolte private, e si pensa che possano offrire nuovi spunti sulla fase creativa di Michelangelo.

Una ricercatrice autonoma di nome Valentina Salerno ha annunciato la scoperta di una ventina di nuovi disegni preparatori attribuiti a Michelangelo Buonarroti, legati alla Cappella Sistina. Questa notizia, emersa pochi giorni fa, si aggiunge ai due studi già noti per la Sibilla Libica, tra cui uno custodito al Metropolitan Museum e un altro venduto da Christie’s per oltre 27 milioni di dollari. Il contesto storico è fondamentale per comprendere il valore di questi fogli: mentre Giorgio Vasari riferiva che l’artista aveva bruciato gran parte del suo materiale di studio per nascondere le sue fatiche e mostrare solo il risultato perfetto, oggi emerge che alcuni documenti sono sopravvissuti o sono stati riscoperti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 20 disegni di Michelangelo: il segreto della Sistina Articoli correlati Michelangelo e il mistero dei disegni della SistinaIl bozzetto è un lavoro preparatorio non rifinito che riguarda l’insieme o una parte di una composizione che si intende trasporre in un’opera finita. Michelangelo: studio della Cappella Sistina all’asta, venduto 27,2 milioni di euroUn disegno studio di Michelangelo, non documentato e mai visto prima all’asta, è andato venduto per 27,2 milioni di dollari. Contenuti utili per approfondire 20 disegni di Michelangelo il segreto... Temi più discussi: 20 nuove (presunte) opere attribuite a Michelangelo riaprono il dibattito tra gli storici dell’arte; Michelangelo Rodin. Corpi viventi - Mostra - Parigi - Musée du Louvre; 6 marzo, Michelangelo non smette di stupire: è suo il busto del Cristo Salvatore; Il Cristo di Sant’Agnese fuori le Mura è di Michelangelo. Michelangelo e il mistero dei disegni della SistinaNon è possibile pensare che Michelangelo non li abbia realizzati, per un’opera così vasta. Eppure, ne sono stati trovati soltanto due. Ora una ricercatrice autonoma sostiene di averne rinvenuti una ve ... iodonna.it Michelangelo, il divino maestroForse l’energia della linfa che scorre nel corpo umano, restituitaci dai disegni di Michelangelo, può salvarci dall’avanzata corrosiva del tempo. C’è un battito vitale che emerge dall’arte di ... repubblica.it Sistine Chapel Michelangelo Pinterest facebook Un’opera titanica per contemplare l’immensa ombra di Michelangelo al di fuori del tempo e dello spazio: il punto in cui le mani di creatore e creatura si toccano e in cui le cose finiscono senza mai davvero finire. x.com