michelangelo e il mistero dei disegni della sistina

Il mistero dei disegni della Sistina riguarda i bozzetti preparatori di Michelangelo, opere non rifinite che rappresentano le prime fasi di una composizione destinata a diventare un dipinto. Questi bozzetti, realizzati come schizzi preliminari, mostrano le idee iniziali dell’artista prima di completare la scena sulla volta della Cappella Sistina. La loro analisi permette di approfondire il processo creativo di Michelangelo.

I l bozzetto è un lavoro preparatorio non rifinito che riguarda l’insieme o una parte di una composizione che si intende trasporre in un’opera finita. Il disegno preparatorio, invece, riguarda singoli dettagli per la cui resa ottimale è necessaria un’applicazione particolare. Non è pensabile che, per affreschi così vasti come quelli della Cappella Sistina, Michelangelo, che pure aveva la singolarità di volere lavorare prevalentemente da solo anche in opere che di solito vedevano agire un capomastro dietro il quale si muoveva una squadra di collaboratori, non si sia servito massicciamente, oltre che di cartoni attraverso i cui buchi di contorno ha lasciato traccia per le figure principali, anche di bozzetti e più ancora di disegni preparatori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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