Il 18 marzo 2026 si terrà a Roma, nella Sala Spadolini di via del Collegio Romano, la cerimonia durante la quale verrà annunciato ufficialmente quale città riceverà il titolo di Capitale italiana della Cultura per il 2028. La decisione sarà comunicata in questa occasione, con l’assegnazione che avverrà in presenza di rappresentanti istituzionali e delle autorità coinvolte nel processo.

Il 18 marzo del 2026 si svolgerà a Roma, nella Sala Spadolini di via del Collegio Romano, la cerimonia che assegnerà il titolo di Capitale italiana della Cultura per il 2028. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, renderà noto l’esito finale di una selezione rigorosa che ha coinvolto dieci città italiane in competizione tra loro. Catania è una delle finaliste con il progetto intitolato Catania continua, ma dovrà confrontarsi con altre nove proposte provenienti da diverse regioni d’Italia. Una competizione nazionale per un riconoscimento europeo. L’evento previsto per mercoledì alle ore 11 rappresenta il punto di arrivo di un percorso valutativo complesso, culminato nelle audizioni delle dieci città candidate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 18 marzo: il verdetto su Catania Capitale Cultura 2028

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