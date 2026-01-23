Giornata della Memoria 2026 | bandiere a mezz’asta anche nelle scuole il 27 gennaio

Il 27 gennaio 2026 si celebra la Giornata della Memoria, un momento di riflessione e rispetto. In questa occasione, le bandiere italiana ed europea saranno esposte a mezz’asta sugli edifici pubblici e nelle scuole, come segno di commemorazione delle vittime dell’Olocausto. Questa giornata invita alla memoria e alla consapevolezza, sottolineando l’importanza di ricordare e condividere i valori di tolleranza e rispetto.

In occasione della Giornata della Memoria, martedì 27 gennaio 2026, è prevista l’esposizione a mezz’asta delle bandiere italiana ed europea sugli edifici pubblici, comprese le istituzioni scolastiche. Il gesto simbolico è dedicato alla memoria delle vittime della Shoah, delle persecuzioni contro il popolo ebraico e dei deportati italiani nei campi nazisti. La disposizione è contenuta in una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che invita tutti gli enti pubblici ad aderire. Ciascun dicastero potrà inoltre promuovere, secondo le proprie competenze, iniziative commemorative da realizzare anche presso enti e organi vigilati.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Scuole, Giornata della Memoria: il 27 gennaio 2026 evento speciale nel circuito The Space CinemaIl 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria, The Space Cinema organizza un evento dedicato alle scuole, rivolto a studenti e insegnanti. Leggi anche: Roma, lutto cittadino per Octay Stroici: bandiere a mezz’asta in memoria dell’operaio morto nel crollo della Torre dei Conti La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria 2026: i programmi tv e radio; Giorno della Memoria 2026; Sito Istituzionale | Roma non dimentica: torna Memoria genera Futuro. Giornata della Memoria 2026: appuntamento con la Società di Storia Patria per la PugliaFasano -Patrocinata dal Comune di Fasano, l'incontro Il Re e tutti del suo seguito scapparono da Roma, così rimanemmo in balia delle onde è promosso dalla ... osservatoriooggi.it Giornata della Memoria, a Palazzo Donn'Anna Quale memoria? Musei, voci, architetture. Dieci anni di riflessioniNon una commemorazione formale, ma un incontro aperto sul senso della memoria oggi. In occasione della Giornata Internazionale della Memoria 2026, la Fondazione Ezio De Felice promuove martedì 27 genn ... napolitoday.it Torrioni (AV): GIORNATA DELLA MEMORIA – Per non dimenticare La Pro Loco “Lapis” e l’Associazione GenerIdea, con il patrocinio del Comune di Torrioni, organizzano un momento di riflessione e memoria per la comunità. Sabato 31 gennaio 2026 Ore facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.