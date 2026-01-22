Frana tutto Bambini intrappolati tra le macerie si scava | i soccorsi disperati

Una frana improvvisa ha causato la caduta di parti di un edificio, lasciando alcuni bambini intrappolati tra le macerie. Le squadre di soccorso sono al lavoro per trovare i dispersi e garantire assistenza alle persone coinvolte. La situazione resta critica, mentre le autorità monitorano l’evolversi degli interventi in un quadro di emergenza ancora in corso.

Una frana devastante ha trasformato un soggiorno turistico in un grave episodio di cronaca. Le squadre di emergenza sono impegnate nelle operazioni di ricerca di diversi dispersi, tra cui bambini, mentre è stata segnalata la morte di una donna che, secondo le testimonianze, avrebbe contribuito a mettere in salvo numerose persone prima di rimanere travolta dal crollo. Frana devastante durante la notte in campeggio. Stando ai racconti raccolti dalle autorità, la donna avrebbe percepito il rischio di smottamento nelle prime ore del mattino, intorno alle 5. In quel momento avrebbe iniziato a bussare alle porte di roulotte e tende del campeggio, avvertendo i presenti e invitandoli a lasciare l’area minacciata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

