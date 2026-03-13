Un piccolo team di sviluppatori, Sedleo, ha creato 1348 Ex Voto, un gioco ambientato in Italia durante il Medioevo. Il titolo, pubblicato da Dear Villagers, coinvolge quindici creatori che sfidano la peste nera in un contesto storico. L’esperienza di gioco si presenta come un’avventura action e viscerale, ambientata in un’epoca segnata dalla diffusione della malattia.

Il titolo 1348 Ex Voto, sviluppato dal piccolo team Sedleo e pubblicato da Dear Villagers, porta in scena un’Italia medievale flagellata dalla peste nera per offrire un’esperienza action-adventure che promette di essere cruda e viscerale. La protagonista Aeta, una giovane cavaliera errante, intraprende un viaggio disperato per salvare l’amata Bianca in un mondo devastato dalla pestilenza e dal fanatismo religioso. Nonostante le perplessità iniziali legate alla qualità tecnica e all’improvvisa cancellazione della versione Xbox Series XS, il progetto si concentra ora su PC e PlayStation 5 con un prezzo budget che mira a raggiungere un pubblico ampio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 1348 Ex Voto: 15 creatori sfidano la peste nel Medioevo

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