1348 Ex Voto, gioco italiano di azione, annuncia ufficialmente la data di uscita attraverso un nuovo trailer. Disponibile dal 12 marzo su PlayStation 5 e PC, il titolo rappresenta un importante passo avanti dopo un lungo periodo di attesa. La versione Xbox Series è stata cancellata, lasciando fede alle piattaforme confermate.

1348 Ex Voto torna a mostrarsi con un nuovo trailer che svela ufficialmente la data di uscita. Il gioco d’azione di produzione italiana sarà disponibile dal 12 marzo su PlayStation 5 e PC, segnando un passaggio chiave per il progetto dopo mesi di attesa. E l’annuncio in questione conferma anche una decisione importante sul fronte delle piattaforme, con l’esclusione delle console Xbox Series XS. La scelta riflette una strategia mirata a ottimizzare risorse e qualità complessiva dell’esperienza. L’uscita di 1348 Ex Voto è stata annunciata da Dear Villagers insieme allo studio di sviluppo italiano Sedleo, precisando di conseguenza che il gioco arriverà il 12 marzo su PS5 e PC, tramite Steam ed Epic Games Store, al prezzo di 24,99 dollari. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - 1348 Ex Voto, un trailer svela la data di uscita del gioco italiano per PS5 e PC, è stata cancellata la versione Xbox Series

Towerborne, annunciata la data d’uscita ufficiale su PS5, Xbox Series X|S e PCTowerborne, il nuovo picchiaduro a scorrimento con elementi RPG sviluppato da Stoic e pubblicato da Xbox Game Studios, ha annunciato la data di uscita ufficiale.

2XKO, la data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S è stata svelata in anticipo da RiotRiot Games ha apparentemente anticipato la data di uscita di 2XKO su PS5 e Xbox Series X|S, pubblicando temporaneamente un trailer che è stato successivamente rimosso.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: 1348 Ex Voto: l'action medievale italiano arriva presto, ma Xbox resta fuori dai giochi!; L'action adventure italiano 1348 Ex Voto ha una data di uscita su PS5 e PC, cancella la versione Xbox Series; 1348 Ex Voto esce il 12 marzo 2026, ma la versione per Xbox Series è stata cancellata; 1348 Ex Voto: annunciata la data dell’action-adventure nell’Italia medievale.

L'action adventure italiano 1348 Ex Voto ha una data di uscita su PS5 e PC, cancella la versione Xbox SeriesDear Villagers e gli sviluppatori italiani di Sedleo hanno annunciato la data di uscita di 1348 Ex Voto. L'action?adventure ambientato nell'Italia medievale arriverà il 12 marzo su PS5 e PC (Steam ed ... msn.com

1348 Ex Voto: annunciata la data dell’action-adventure nell’Italia medievaleAnnunciata la data d'uscita di 1348 Ex Voto, action-adventure in sviluppo da parte di Sedleo e pubblicato da Dear Villagers. vgmag.it

Sedicesimo film visto su @mubiitalia. Voto 7. x.com

Voto imitazione: 10 Per tutti i video e le news musicali segui @radio_vivafm #ArianaGrande #2016 #cantanti #2016trend #arianagrandeitalia - facebook.com facebook