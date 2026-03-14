Umbria of Wine il vino umbro conquista i mercati esteri

Si è svolto a Perugia l'evento promosso dalla Camera di Commercio dell’Umbria attraverso Promocamera nato per favorire il contatto fra le aziende umbre e i buyer internazionali L'evento, giunto alla terza edizione, ha registrato negli anni un interesse crescente sia dal punt di vista dei produttori che dei buyer. Nelle diverse edizioni si è registrata, infatti, la partecipazione di circa un centinaio di acquirenti internazionali, che hanno potuto incontrare altrettante cantine umbre e approfondire, anche direttamente nelle aziende, le caratteristiche delle denominazioni che definiscono il profilo vitivinicolo regionale. Già nell’edizione 2025 erano stati realizzati oltre 250 incontri mirati, un dato che aveva segnalato con chiarezza il rafforzarsi dell’interesse verso i vini umbri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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