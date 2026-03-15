11 torri da 200m | il Salento si ribella contro il progetto

Nel Salento, undici torri eoliche di 200 metri di altezza sono state proposte per essere costruite nella zona della Grecìa Salentina. La notizia ha suscitato una forte reazione da parte di cittadini e istituzioni locali, che si preparano a confrontarsi durante una manifestazione programmata per domenica 15 marzo 2026. La discussione riguarda il possibile impatto di questi grandi impianti sul territorio.

Undici torri eoliche destinate a raggiungere i 200 metri di altezza minacciano di trasformare il volto della Grecìa Salentina, scatenando una mobilitazione che vedrà cittadini e istituzioni confrontarsi domenica 15 marzo 2026. Un incontro pubblico si terrà alle ore 9.30 nella sala convegni K. Wojtyla di Martano per discutere le ragioni dell’opposizione al progetto denominato Lecce, attualmente sottoposto a valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. L’iniziativa prevede l’installazione di undici aerogeneratori capaci di produrre complessivamente 72,6 megawatt, distribuiti tra i territori di Martano, Calimera e Carpignano Salentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 11 torri da 200m: il Salento si ribella contro il progetto Articoli correlati Petosino: il Nord si ribella contro l’abbandonoVenerdì 13 marzo 2026, nella sala civica San Pietro di Petosino, prenderà avvio la prima presentazione ufficiale del movimento Per il Nord, insieme a... «Con chi si ribella in Iran», a Mestre la manifestazione contro il regime degli ayatollahIn Iran continuano in queste ore le proteste di piazza e la brutale repressione da parte del regime di Ali Khamenei. Tutto quello che riguarda 11 torri da 200m il Salento si ribella... Salento, dieci torri costiere da scoprire e visitare. Ecco doveTra le 57 raccontante, ne abbiamo scelte 10. Ognuna di loro rappresenta un punto di partenza e un invito a (ri)scoprire il Salento: Torre Roca Vecchia, Torre del Serpe, Torre Sant’Emiliano, Torre ... quotidianodipuglia.it Salento, a nuoto tra le torri costiere: avventura in mare aperto per oltre 200 chilometriA nuoto da Torre Lapillo a Torre Rinalda, per oltre 220 km. Nuova impresa per Swimilsalento, un'avventura di libertà in mare aperto. A realizzare questo particolarissimo ed impegnativo progetto ... quotidianodipuglia.it