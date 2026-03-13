Petosino | il Nord si ribella contro l’abbandono

Venerdì 13 marzo 2026, nella sala civica San Pietro di Petosino, si terrà la prima presentazione ufficiale del movimento Per il Nord, che coinvolge anche il livello provinciale bergamasco. L’evento segnerà l’avvio di un’iniziativa volta a raccogliere adesioni e a promuovere le prime condivisioni di obiettivi tra i partecipanti. La serata vedrà la partecipazione di rappresentanti e sostenitori del movimento.

Venerdì 13 marzo 2026, nella sala civica San Pietro di Petosino, prenderà avvio la prima presentazione ufficiale del movimento Per il Nord, insieme a livello provinciale bergamasco. L’incontro, fissato per le ore 21:00, vedrà la partecipazione di Giuseppe Epis, Daniele Riva, Matteo Baraggia, Paolo Grimoldi e Fabrizio Crotti, i quali intendono rilanciare la rappresentanza politica del Nord produttivo. La riunione si concentrerà su federalismo, autonomie, lavoro e valorizzazione delle comunità locali, con l’obiettivo dichiarato di porre rimedio all’abbandono percepito della regione. L’evento segna un punto di svolta sostiene che il Nord Italia, definito come la parte più avanzata ed europea del Paese, sia stato storicamente trascurato dalle istituzioni centrali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

