Con chi si ribella in Iran a Mestre la manifestazione contro il regime degli ayatollah

A Mestre si terrà una manifestazione per esprimere solidarietà alle persone in Iran, dove proseguono le proteste contro il regime degli ayatollah. Le manifestazioni, accompagnate da una dura repressione, riflettono la richiesta di maggiore libertà e diritti civili. L'evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica locale sulla situazione attuale nel paese e a sostenere le istanze di libertà e giustizia.

In Iran continuano in queste ore le proteste di piazza e la brutale repressione da parte del regime di Ali Khamenei. Per lanciare un messaggio di solidarietà alla popolazione iraniana si è svolta a Mestre, venerdì 16 gennaio, una manifestazione organizzata dal Rivolta con il Laboratorio Pandora. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

