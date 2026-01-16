Con chi si ribella in Iran a Mestre la manifestazione contro il regime degli ayatollah
A Mestre si terrà una manifestazione per esprimere solidarietà alle persone in Iran, dove proseguono le proteste contro il regime degli ayatollah. Le manifestazioni, accompagnate da una dura repressione, riflettono la richiesta di maggiore libertà e diritti civili. L'evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica locale sulla situazione attuale nel paese e a sostenere le istanze di libertà e giustizia.
In Iran continuano in queste ore le proteste di piazza e la brutale repressione da parte del regime di Ali Khamenei. Per lanciare un messaggio di solidarietà alla popolazione iraniana si è svolta a Mestre, venerdì 16 gennaio, una manifestazione organizzata dal Rivolta con il Laboratorio Pandora. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Siamo al fianco di chi in Iran si ribella a un regime che reprime e soffoca le libertà. Per questo avevamo chiesto una cosa chiara e semplice nella risoluzione votata oggi al Senato: dire no ad azioni militari unilaterali, fuori dal diritto internazionale. Ci è stato dett - facebook.com facebook
Sarò orbo ma io non li vedo in giro tutti questi idioti di sinistra che starebbero con gli ayatollah e i pasdaran contro gli insorti che in Iran si ribellano al loro regime sanguinario e oscurantista. Mi sembra una polemica provinciale a fronte di eventi grandi che ci so x.com
