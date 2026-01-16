Con chi si ribella in Iran a Mestre la manifestazione contro il regime degli ayatollah

A Mestre si terrà una manifestazione per esprimere solidarietà alle persone in Iran, dove proseguono le proteste contro il regime degli ayatollah. Le manifestazioni, accompagnate da una dura repressione, riflettono la richiesta di maggiore libertà e diritti civili. L'evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica locale sulla situazione attuale nel paese e a sostenere le istanze di libertà e giustizia.

