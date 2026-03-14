Il fondatore di una grande azienda tecnologica ha recentemente rivelato che il suo yacht ha sostenuto un costo superiore di 300.000 dollari per il pieno a causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti, causato dal conflitto in Medio Oriente. La notizia mette in evidenza l’impatto diretto di eventi geopolitici sui costi di proprietà e gestione di imbarcazioni di lusso.

Il conflitto in Medio Oriente ha fatto schizzare i prezzi dei carburanti, costringendo anche il miliardario Mark Zuckerberg a pagare oltre 300.000 dollari in più per rifornire il suo yacht di lusso. Mentre in Italia il diesel autostradale supera i 2,105 euro al litro e la benzina si attesta sopra 1,8 euro, lo shock energetico colpisce indiscriminatamente ricchi e poveri. La situazione attuale vede Gibilterra come destinazione preferita possiede imbarcazioni di grandi dimensioni, poiché lì è possibile risparmiare sul costo del pieno. Il fondatore di Facebook, classificato quinto nella classifica dei miliardari con un patrimonio di 226 miliardi di dollari, deve comunque affrontare l’aumento dei costi operativi della sua nave da 118 metri, acquistata per circa 300 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zuckerberg: lo yacht costa 300.000$ in più per il pieno

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