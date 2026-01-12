Reza Pahlavi | Iran libertà è vicina
Reza Pahlavi afferma che la libertà per l’Iran è prossima. Ricorda il sacrificio dei giovani iraniani, il loro sangue versato nel percorso verso un futuro migliore. Le loro azioni testimoniano la volontà di cambiare, portando speranza e determinazione. Questa dichiarazione sottolinea il desiderio di un’Iran libero e democratico, un obiettivo che appare sempre più vicino grazie alla resilienza del suo popolo.
1.49 "La libertà dell'Iran è vicina. Il sangue versato dai figli dell'Iran, nel guidarci verso la vittoria, non è stato versato invano. Non siamo soli. Anche gli aiuti internazionali arriveranno presto". Così su X Reza Pahlavi, il principe in esilio negli Usa, figlio dell'ultimo scià di Persia annunciando l'avvio di "una nuova fase della rivolta naziona le" finalizzata al rovesciamento della Repubblica Islamica: "Presto aggiunge libereremo l'amato Iran dalla Repubblica Islamica e celebreremo la libertà". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Iran, Reza Pahlavi chiama alla rivolta
Leggi anche: Reza Pahlavi è al centro della ridefinizione degli equilibri di potere in Iran
Iran la protesta a Milano | Lottiamo per la libertà; L' Iran vuole la libertà Gli Ayatollah tremano Black out a Teheran; Iran | Fratoianni ' al fianco del popolo che lotta per la libertà serve iniziativa diplomatica Ue'.
Chi è Reza Ciro Pahlavi? L'erede della monarchia iraniana che vuole un Iran democratico e laico - Esule negli Stati Uniti, il 65enne erede del "Trono del Pavone" finito con la rivoluzione khomeinista del 1979, è considerato da alcuni l'uomo giusto per una transizione democratica dopo regime ... msn.com
L'ULTIMO IMPERATORE. Adesso Reza II Pahlavi ci crede. Con l'aiuto di Israele e Trump - Sarebbe una via d'uscita conservatrice, gradita agli Usa, a Israele, a parte dei Guardiani della Rivoluzione, a parte del Clero sciita, ai commercianti. huffingtonpost.it
Proteste Iran, Reza Pahlavi si dice “pronto a tornare”. Chi è l’erede dello scià deposto - Leggi su Sky TG24 l'articolo Proteste Iran, Reza Pahlavi si dice “pronto a tornare”. tg24.sky.it
Il principe ereditario iraniano avverte: il regime non durerà
Il principe ereditario Reza Pahlavi e l'imperatrice Farah Pahlavi, figlio e moglie dell'ultimo Scià dell'Iran, hanno costantemente espresso il desiderio di tornare nel loro Paese, 46 anni dopo essere stati costretti all'esilio. x.com
Reza Pahlavi, chi è l'uomo che vuole guidare le proteste in Iran Link nei commenti - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.