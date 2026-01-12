Reza Pahlavi | Iran libertà è vicina

Reza Pahlavi afferma che la libertà per l’Iran è prossima. Ricorda il sacrificio dei giovani iraniani, il loro sangue versato nel percorso verso un futuro migliore. Le loro azioni testimoniano la volontà di cambiare, portando speranza e determinazione. Questa dichiarazione sottolinea il desiderio di un’Iran libero e democratico, un obiettivo che appare sempre più vicino grazie alla resilienza del suo popolo.

1.49 "La libertà dell'Iran è vicina. Il sangue versato dai figli dell'Iran, nel guidarci verso la vittoria, non è stato versato invano. Non siamo soli. Anche gli aiuti internazionali arriveranno presto". Così su X Reza Pahlavi, il principe in esilio negli Usa, figlio dell'ultimo scià di Persia annunciando l'avvio di "una nuova fase della rivolta naziona le" finalizzata al rovesciamento della Repubblica Islamica: "Presto aggiunge libereremo l'amato Iran dalla Repubblica Islamica e celebreremo la libertà". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Chi è Reza Ciro Pahlavi? L'erede della monarchia iraniana che vuole un Iran democratico e laico - Esule negli Stati Uniti, il 65enne erede del "Trono del Pavone" finito con la rivoluzione khomeinista del 1979, è considerato da alcuni l'uomo giusto per una transizione democratica dopo regime ... msn.com